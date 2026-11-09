福特已在其位于路易斯维尔的现代化装配厂生产线上组装首批Fathom验证用电动皮卡。福特首席运营官库马尔·加尔霍特拉在公司季度报告期间宣布了这一消息，InsideEVs报道。

加尔霍特拉表示，约90%的验证测试已经完成。组装完成的车辆并非量产车：它们用于验证Fathom制造流程以及Universal Electric Vehicle Platform，即福特的电动汽车平台。

分区并行装配

Fathom皮卡计划采用福特称为“装配树”的方案制造。车辆的前部、中部和后部将并行装配，随后在生产流程末期连接在一起。

福特认为，这种组织方式将使汽车生产更快、更高效，其中包括改善工人的人机工程学条件。InsideEVs指出，这种方法类似于特斯拉为Cybercab推出的unboxed方法。

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铸造部件与供应

福特已为路易斯维尔的Fathom生产投资超过20亿美元。谢尔比维尔技术中心也为这款经济型电动皮卡生产大型铸造部件。

据该媒体报道，两个大型铸造部件将替代146个独立零件，这应能降低生产的复杂性和成本。加尔霍特拉表示，福特已经生产了5,000个此类部件，并确认具备高速生产这些部件的能力。

该公司将供应商是否准备好提供所需数量的优质零件列为下一项任务。预计将于2027年底向客户交付Fathom。

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