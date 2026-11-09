Ford зібрав перші електропікапи Fathom на лінії в Луїсвіллі — InsideEVs

Ford зібрав перші валідаційні електропікапи Fathom на виробничій лінії модернізованого складального заводу в Луїсвіллі. Про це під час квартального звіту компанії повідомив операційний директор Ford Кумар Галхотра, пише InsideEVs.

За словами Галхотри, уже завершено близько 90% валідаційних випробувань. Зібрані машини не є серійними автомобілями: їх використовують для перевірки виробничого процесу Fathom і Universal Electric Vehicle Platform — електромобільної платформи Ford.

Паралельне складання секцій

Пікап Fathom планують виготовляти за схемою, яку Ford називає «деревом складання». Передню, центральну та задню частини автомобіля складатимуть паралельно, після чого з’єднуватимуть наприкінці виробничого процесу.

У Ford вважають, що така організація дасть змогу швидше й ефективніше випускати автомобілі, зокрема завдяки поліпшенню ергономіки для працівників. InsideEVs зазначає, що цей підхід нагадує метод unboxed, представлений Tesla для Cybercab.

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Литі компоненти та постачання

У виробництво Fathom у Луїсвіллі Ford інвестувала понад 2 млрд доларів. Shelbyville Technical Center також виготовляє великі литі компоненти для доступного електропікапа.

За даними видання, два великі литі компоненти мають замінити 146 окремих деталей, що повинно зменшити складність і вартість виробництва. Галхотра заявив, що Ford уже виготовила 5 тис. таких компонентів і підтвердила здатність виробляти їх у високому темпі.

Наступним завданням компанія назвала готовність постачальників забезпечувати потрібні обсяги якісних деталей. Поставки Fathom клієнтам очікуються наприкінці 2027 року.

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