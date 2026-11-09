W USA łączny wolumen kontraktów związanych z wyborami śródokresowymi na platformie Kalshi przekroczył 3 mld dolarów. Wskaźnik obejmuje kontrakty dotyczące wyborów do Kongresu, a także wyścigów o stanowiska prokuratorów generalnych i burmistrzów, wynika z danych ze strony platformy, na które powołuje się CNBC.

Wolumen obrotu kontraktami związanymi z wyborami śródokresowymi na Kalshi i Polymarket wzrósł ponad trzykrotnie od ostatniego tygodnia października do tygodnia wyborów. CNBC wyciągnęło taki wniosek na podstawie danych Predictions.com; nie uwzględniają one rynków łączonych, które skupiają kilka kontraktów.

Handel w noc wyborczą

W noc głosowania 3 listopada aktywność na rynkach prognostycznych wzrosła, a ceny zaczęły przesuwać się na korzyść Demokratów po napłynięciu wyników z Indiany przed godz. 19:00. Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami związanymi z wyborami był niższy niż na rynkach sportowych, które pozostają największą kategorią na takich platformach.

Po godz. 20:00 3 listopada na rynku Kalshi dotyczącym reelekcji gubernatora Teksasu Grega Abbotta zawarto transakcje o wartości co najmniej 1 mln dolarów. Według Associated Press Abbott ostatecznie przegrał z Demokratką Giną Hinojosą różnicą ponad 700 tys. głosów.

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Krótko po godz. 23:00 wolumen obrotu na Kalshi na rynku dotyczącym tego, że Partia Republikańska nie zdobędzie kontroli nad Izbą Reprezentantów, przekroczył 1,4 mln dolarów. Ogólnie rynki prognostyczne oczekiwały kontroli Demokratów nad Kongresem.

Ocena trafności prognoz

Według wyliczeń CNBC na ponad 87% wszystkich rynków wyborczych Kalshi i Polymarket kandydat, który później wygrał, miał co najmniej 90% prawdopodobieństwa zwycięstwa na 24 godziny przed nocą wyborczą. CNBC zaznacza, że ogólny wskaźnik trafności podniosła znaczna liczba niekonkurencyjnych wyścigów.

Profesor ekonomii Uniwersytetu Wake Forest Coleman Strumpf stwierdził, że rynki prognostyczne sprawdziły się dobrze, ale nie przewyższyły najlepszych tradycyjnych sondaży prognostycznych. Po wyborach dyrektorzy Polymarket Shayne Coplan i Kalshi Tarek Mansur w wpisach na X przypisali rynkom prognostycznym poprawne przewidzenie wyników, jednak prognosta polityczny Nate Silver zakwestionował tę ocenę. Jego zdaniem prawdopodobieństwa na takich rynkach w dużej mierze zbliżały się do wskazań modeli prognostycznych.

Demokratyczny senator Adam Schiff trzy dni po wyborach skrytykował amerykańską Komisję ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi, która reguluje działalność platform, za dopuszczenie kontraktów sportowych. Nazwał sportowe rynki prognostyczne zakładami sportowymi.

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