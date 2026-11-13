W Stanach Zjednoczonych demokratyczny senator z Maryland Chris Van Hollen oświadczył, że będzie ubiegał się o stanowisko lidera większości w Senacie w następnej kadencji Kongresu. Jego rywalem będzie lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Apel o nowe przywództwo

Van Hollen wyjaśnił swoją decyzję wynikami wyborów śródokresowych, po których Partia Demokratyczna zdobyła władzę. Jak stwierdził, Amerykanie „wezwali do zmian”, a partia potrzebuje nowego przywództwa, aby odpowiedzieć na to żądanie.

„Nie chodzi o jedną konkretną osobę — chodzi o odpowiedź na wezwanie narodu amerykańskiego” — oświadczył senator. O kandydaturze Van Hollena informuje The Guardian.

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Głosowanie w grudniu

Wybory lidera frakcji demokratycznej odbędą się na początku grudnia za zamkniętymi drzwiami i w tajnym głosowaniu. Będzie to pierwsza od dziesięcioleci rywalizacja o stanowisko lidera demokratów w Senacie.

Po oświadczeniu Van Hollena Schumer zaznaczył, że z zadowoleniem przyjmuje dyskusję o przyszłości frakcji i jej dalszej pracy. Oświadczył także, że demokraci mają 55 miejsc w Senacie „i ta liczba może jeszcze wzrosnąć”, a także że ma wystarczające poparcie, by nadal pełnić funkcję lidera demokratów. Wcześniej Schumer powiedział Associated Press, że wygra głosowanie.

Według publikacji kwestia ponownego wyboru Schumera już podzieliła frakcję demokratyczną, a wielu senatorów nie ujawnia publicznie, na kogo zagłosuje. Po wyborach Schumer omawiał z demokratycznymi senatorami kształtowanie agendy na 2027 rok.

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