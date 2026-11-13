В США сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что будет баллотироваться на пост лидера большинства в Сенате в следующем составе Конгресса. Его соперником станет лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Призыв к новому руководству

Ван Холлен объяснил свое решение результатами промежуточных выборов, после которых Демократическая партия получила власть. По его словам, американцы «призвали к переменам», а партии необходимо новое руководство, чтобы ответить на этот запрос.

«Речь не об одном конкретном человеке — речь об ответе на призыв американского народа», — заявил сенатор. О выдвижении Ван Холлена сообщает The Guardian.

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Голосование в декабре

Выборы лидера демократической фракции состоятся в начале декабря за закрытыми дверями и путем тайного голосования. Это будет первая за десятилетия конкурентная борьба за должность лидера демократов в Сенате.

Шумер после заявления Ван Холлена отметил, что приветствует обсуждение будущего фракции и ее дальнейшей работы. Он также заявил, что у демократов 55 мест в Сенате «и это число еще может вырасти», а также что у него достаточно поддержки для продолжения работы лидером демократов. Ранее Шумер сказал Associated Press, что победит на голосовании.

По данным издания, вопрос о переизбрании Шумера уже разделил демократическую фракцию, а многие сенаторы публично не раскрывают, за кого будут голосовать. После выборов Шумер обсуждал с сенаторами-демократами формирование повестки дня на 2027 год.

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