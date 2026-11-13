美国马里兰州民主党参议员克里斯·范霍伦表示，他将在下一届国会中竞选参议院多数党领袖一职。他的对手将是参议院民主党领袖查克·舒默。

呼吁新的领导层

范霍伦以中期选举结果解释了自己的决定，民主党在选举后获得了权力。他表示，美国人“呼吁改变”，而民主党需要新的领导层来回应这一诉求。

这位参议员表示：“这不是关乎某一个具体的人——而是关乎回应美国人民的呼声。”关于范霍伦参选一事，《卫报》报道称。

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12月投票

民主党党团领袖选举将于12月初闭门举行，并采取无记名投票方式。这将是数十年来首次围绕参议院民主党领袖职位展开的竞争。

范霍伦发表声明后，舒默表示，他欢迎就党团的未来及其后续工作展开讨论。他还表示，民主党在参议院拥有55个席位“而且这一数字还可能增加”，并称自己拥有足够支持继续担任民主党领袖。舒默此前对美联社表示，他将在投票中获胜。

据该报报道，舒默能否连任的问题已经使民主党党团出现分歧，许多参议员没有公开透露将投票给谁。选举后，舒默与民主党参议员讨论了制定2027年议程的问题。

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