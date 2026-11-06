在围绕Ueno Bank的银行业危机背景下，巴拉圭参议院启动了对总统圣地亚哥·佩尼亚的弹劾程序。此前，参议院和众议院联席会议在审议佩尼亚提交的辞职申请时因失去法定人数而中断。执政的科罗拉多党代表离开了会场，《明镜周刊》报道。

参议院传唤总统

众议院一致发起弹劾程序，原因是围绕数字银行Ueno的银行业危机。在关于辞职问题的会议中断后，参议院启动了程序，并传唤现任国家元首出席听证会。

佩尼亚在社交媒体平台X上表示，他将参与该程序并为自己辩护。他说，他将与主管部门合作，以查明案件的情况。此前，总统在视频讲话中承诺出台一项法律，以尽快将应得资金返还给储户。他在辞职申请中表示，如果自己犯了错误，他对此致歉。

银行业危机与调查

数百人在亚松森国会大厦外抗议佩尼亚，并要求惩罚他。示威参与者指责总统对Ueno Bank破产负有共同责任。佩尼亚此前否认了有关可能存在利益冲突的指控。

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据该刊物报道，截至2025年3月，佩尼亚与拥有Ueno Bank的Grupo Vázquez存在商业联系。总检察院于周四对总统启动了数项调查。这些调查涉及对该银行的监管、其处置程序以及向这家金融机构提供公共资金。

本周，在Ueno Bank的资本充足率降至规定最低标准一半以下后，中央银行启动了针对该银行的处置程序。该银行客户一度无法使用账户。该银行表示，今年第一季度其拥有280万名客户，约占该国成年人口的60%。养老金也通过其账户发放。

检察机关确认已拘留Ueno Bank的管理人员。央行行长卡洛斯·卡瓦略离任；由于此前曾在这家数字银行担任管理职务，他也被指存在可能的利益冲突。内政部长恩里克·列拉也宣布辞职。中央银行表示，已开始向Ueno Bank储户支付保障资金。

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