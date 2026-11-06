W Paragwaju Senat wszczął procedurę impeachmentu prezydenta Santiago Peñy w związku z kryzysem bankowym wokół Ueno Bank. Wcześniej wspólne posiedzenie Senatu i Izby Deputowanych straciło kworum podczas rozpatrywania złożonej przez Peñę rezygnacji. Przedstawiciele rządzącej Partii Kolorado opuścili salę obrad, informuje Der Spiegel.

Senat wezwał prezydenta

Izba Deputowanych jednogłośnie zainicjowała procedurę impeachmentu z powodu kryzysu bankowego wokół banku cyfrowego Ueno. Po przerwanym posiedzeniu dotyczącym rezygnacji Senat wszczął postępowanie i wezwał urzędującą głowę państwa na przesłuchanie.

Peña oświadczył w serwisie społecznościowym X, że weźmie udział w procedurze i będzie się bronił. Jak powiedział, będzie współpracował z właściwymi organami, aby wyjaśnić okoliczności sprawy. Wcześniej w wystąpieniu wideo prezydent obiecał ustawę, która ma jak najszybciej zwrócić deponentom należne im środki. W rezygnacji przeprosił, jeśli popełnił błąd.

Kryzys bankowy i śledztwa

Przed budynkiem Kongresu w Asunción kilkaset osób protestowało przeciwko Peñi i żądało jego ukarania. Uczestnicy akcji oskarżają prezydenta o współodpowiedzialność za bankructwo Ueno Bank. Peña wcześniej odrzucał zarzuty dotyczące możliwego konfliktu interesów.

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Według publikacji, do marca 2025 roku Peña utrzymywał powiązania biznesowe z Grupo Vázquez, do której należy Ueno Bank. W czwartek Prokuratura Generalna rozpoczęła kilka śledztw dotyczących prezydenta. Dotyczą one nadzoru nad bankiem, procedury jego restrukturyzacji oraz przekazania środków publicznych instytucji finansowej.

W tym tygodniu bank centralny rozpoczął procedurę restrukturyzacji Ueno Bank po tym, jak wskaźnik adekwatności kapitałowej banku spadł poniżej połowy ustalonego minimum. Klienci banku tymczasowo nie mieli dostępu do swoich kont. Bank informował, że w pierwszym kwartale roku miał 2,8 mln klientów, czyli około 60% dorosłej populacji kraju. Za pośrednictwem jego rachunków realizowano również wypłaty emerytur.

Prokuratura potwierdziła zatrzymanie kierownictwa Ueno Bank. Prezes banku centralnego Carlos Carvallo opuścił stanowisko; zarzucano mu także możliwy konflikt interesów z powodu wcześniejszej pracy na stanowisku kierowniczym w banku cyfrowym. O rezygnacji poinformował również minister spraw wewnętrznych Enrique Riera. Bank centralny poinformował o rozpoczęciu wypłat środków gwarantowanych deponentom Ueno Bank.

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