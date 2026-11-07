Owono może zakończyć karierę po śmierci rywala — Interia Sport

W Hiszpanii bramkarz FC Andorra Jesús Owono może zakończyć zawodową karierę po śmierci napastnika SD Tenerife Jesúsa de Miguela. Informuje o tym Interia Sport, powołując się na Mundo Deportivo.

Zderzenie w doliczonym czasie gry

Do incydentu doszło w doliczonym czasie meczu SD Tenerife — FC Andorra. Według publikacji Owono zatrzymał atak rywala w pobliżu linii środkowej, uderzając de Miguela kolanem w klatkę piersiową. Bramkarz został natychmiast usunięty z boiska.

U de Miguela doszło do zatrzymania akcji serca, a następnego ranka zmarł w szpitalu. Piłkarz miał 30 lat. Pozostawił żonę i 16-miesięczną córkę, która podczas meczu była na trybunach wraz z matką.

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Stan bramkarza i informacje o presji

Klub zapewnił 25-letniemu Owono profesjonalną pomoc psychologiczną. Ana Mayé, bliska przyjaciółka piłkarza i generalna koordynatorka reprezentacji Gwinei Równikowej, powiedziała Mundo Deportivo, że bramkarz jest w głębokim szoku i szczególnie przeżywa sytuację rodziny zmarłego zawodnika.

Według Mayé Owono rozważa zakończenie kariery. Twierdzi ona również, że młodszy brat bramkarza, który gra w piłkę nożną w Kraju Basków, jest codziennie obrażany przez rówieśników i ich rodziców. Podobnej presji, jak powiedziała, doświadcza siostra Owono, która studiuje w Walencji. Jak informowano, pod domem rodziców piłkarza dyżurują dziennikarze tabloidów.

Mecz FC Andorra z RCD Mallorca, zaplanowany na najbliższy weekend, został odwołany i ma się odbyć w innym terminie. Spotkanie drużyny z UD Almería zaplanowano na 14 listopada.

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