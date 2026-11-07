在西班牙，安道尔足球俱乐部门将赫苏斯·奥沃诺可能会在特内里费体育俱乐部前锋赫苏斯·德米格尔去世后结束职业生涯。Interia Sport报道称，消息援引自《世界体育报》。

补时阶段的碰撞

事件发生在特内里费体育俱乐部对阵安道尔足球俱乐部比赛的补时阶段。据该媒体报道，奥沃诺在中线附近用膝盖撞击德米格尔的胸部，阻止了对手的进攻。这名门将随即被罚下场。

德米格尔心脏骤停，次日早晨在医院去世。这名球员30岁。他留下了妻子和16个月大的女儿，比赛期间女儿与母亲一同坐在看台上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

门将的状况及有关压力的消息

俱乐部为25岁的奥沃诺提供了专业心理帮助。该球员的密友、赤道几内亚国家队总协调员安娜·马耶向《世界体育报》表示，这名门将处于深度震惊之中，并且尤其为去世球员的家人感到痛苦。

马耶表示，奥沃诺正在考虑结束职业生涯。她还称，这名门将的弟弟在巴斯克地区踢足球，每天都会受到同龄人及其父母的辱骂。她说，奥沃诺的姐姐也面临类似压力，她正在瓦伦西亚读书。据报道，小报记者在这名球员父母家外守候。

原定于最近一个周末举行的安道尔足球俱乐部对阵皇家马略卡体育俱乐部的比赛已被取消，将改在其他日期进行。该队对阵阿尔梅里亚联盟体育俱乐部的比赛定于11月14日举行。

关注我们在