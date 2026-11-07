中国正在西班牙与皇家马德里和西甲联赛保持联系，处理法国足球运动员基利安·姆巴佩关于毛泽东言论所造成的后果。中国驻西班牙大使姚敬在萨拉曼卡大学论坛举行前向西班牙埃菲社表示，Asharq Al-Awsat报道称。

这名外交官表示，双方之间没有谈判，但正基于相互理解保持沟通。姚敬称该事件令人遗憾，并表示它伤害了许多中国人的感情。

争议因何而起

丑闻始于一段在网上传播的视频。视频中，效力于皇马和法国国家队的前锋评论了一张表情包：他的脸被叠加在毛泽东的图像上。姆巴佩称图中人物为某个男人，并猜测他是一名中国独裁者，但没有点名毛泽东。

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此后，西甲联赛、皇马以及该球员本人均致歉。毛泽东是现代中国的奠基人，并从1949年执政至1976年逝世。

转播商和品牌的反应

中国国家电视台中央广播电视总台（CCTV）暂停转播西甲比赛，数个中国品牌也停止在营销活动中使用姆巴佩。流媒体平台咪咕在上周末没有播放皇马对阵桑坦德竞技的比赛，同时转播了其他西班牙联赛比赛。

西甲主席哈维尔·特巴斯上周与姚敬会面。他表示，联赛正在努力解决这一情况，并继续与中国当局对话。据他所说，西甲与CCTV和咪咕保持着非常好的关系。西甲与咪咕的比赛转播协议有效期至2029—2030赛季结束，而联赛与CCTV和咪咕合同的价值约为每年1000万欧元，峰值时为1亿欧元。

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