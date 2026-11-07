В Испании Китай поддерживает контакты с мадридским «Реалом» и Ла Лигой из-за последствий высказываний французского футболиста Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне. Об этом посол КНР в Испании Яо Цзин заявил испанскому агентству EFE перед форумом в Университете Саламанки, сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам дипломата, переговоров между сторонами нет, однако они поддерживают коммуникацию на основе взаимопонимания. Яо Цзин назвал инцидент прискорбным и сказал, что он задел чувства многих людей в Китае.

Что вызвало спор

Скандал начался после распространения в интернете видео, в котором нападающий «Реала» и сборной Франции комментировал мем: его лицо наложили на изображение Мао Цзэдуна. Мбаппе назвал изображенного каким-то мужчиной и предположил, что это китайский диктатор, не назвав Мао по имени.

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После этого Ла Лига, «Реал» и сам футболист принесли извинения. Мао Цзэдун был основателем современного Китая и руководил страной с 1949 года до своей смерти в 1976 году.

Реакция вещателей и брендов

Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ матчей Ла Лиги, а несколько китайских брендов отказались от использования Мбаппе в своих маркетинговых кампаниях. Стриминговая платформа Migu в прошлые выходные не показала матч «Реала» против «Расинга» из Сантандера, одновременно транслируя другие игры чемпионата Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на прошлой неделе встретился с Яо Цзином. Он заявил, что лига работает над урегулированием ситуации и продолжает диалог с китайскими властями. По его словам, Ла Лига сохраняет исключительные отношения с CCTV и Migu. Соглашение Ла Лиги с Migu на показ матчей действует до завершения сезона 2029–2030, а стоимость контрактов лиги с CCTV и Migu составляет около 10 млн евро в год против 100 млн евро на пике.

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