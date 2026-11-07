W Hiszpanii Chiny utrzymują kontakt z madryckim Realem i La Ligą w związku z konsekwencjami wypowiedzi francuskiego piłkarza Kyliana Mbappé o Mao Zedongu. Ambasador ChRL w Hiszpanii Yao Jing powiedział o tym hiszpańskiej agencji EFE przed forum na Uniwersytecie w Salamance, informuje Asharq Al-Awsat.

Według dyplomaty między stronami nie ma negocjacji, jednak utrzymują one komunikację opartą na wzajemnym zrozumieniu. Yao Jing nazwał incydent przykrym i powiedział, że uraził on uczucia wielu osób w Chinach.

Co wywołało spór

Skandal rozpoczął się po rozpowszechnieniu w internecie nagrania, w którym napastnik Realu i reprezentacji Francji komentował mem: jego twarz nałożono na wizerunek Mao Zedonga. Mbappé nazwał przedstawioną osobę jakimś mężczyzną i zasugerował, że jest to chiński dyktator, nie wymieniając Mao z nazwiska.

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Następnie La Liga, Real i sam piłkarz przeprosili. Mao Zedong był założycielem współczesnych Chin i rządził krajem od 1949 roku do swojej śmierci w 1976 roku.

Reakcja nadawców i marek

Chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV zawiesiła transmisje meczów La Ligi, a kilka chińskich marek zrezygnowało z wykorzystywania Mbappé w swoich kampaniach marketingowych. Platforma streamingowa Migu nie pokazała w miniony weekend meczu Realu z Racingiem Santander, jednocześnie transmitując inne spotkania ligi hiszpańskiej.

Prezes La Ligi Javier Tebas spotkał się w ubiegłym tygodniu z Yao Jingiem. Oświadczył, że liga pracuje nad rozwiązaniem sytuacji i kontynuuje dialog z chińskimi władzami. Według niego La Liga utrzymuje wyjątkowe relacje z CCTV i Migu. Umowa La Ligi z Migu na pokazywanie meczów obowiązuje do końca sezonu 2029–2030, a wartość kontraktów ligi z CCTV i Migu wynosi około 10 mln euro rocznie, wobec 100 mln euro w szczytowym okresie.

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