В Малайзии остановили перевод Разака под домашний арест — Dawn

В Малайзии офис генерального прокурора временно заблокировал перевод бывшего премьер-министра Наджиба Разака под домашний арест для отбытия оставшейся части наказания по делу о коррупции. Ведомство заявило, что нуждается в дополнительных разъяснениях относительно условий королевского помилования, поэтому Разак останется в месте заключения.

Как сообщает Dawn, король султан Ибрагим в сентябре предоставил Разаку условное помилование. Оно предусматривало возможность отбывать остаток срока дома при условии уплаты штрафа в размере 50 млн ринггитов, или около 12 млн долларов.

Штраф заплатила партия

Партия Объединённая малайская национальная организация заявила 7 ноября, что завершила процедуру уплаты штрафа в Высокий суд Куала-Лумпура. Помощник Разака Ахмад Лутфи Азхар подтвердил оплату, а адвокат Фархан Шафи сообщил, что сторона защиты уже получила документы для перевода экс-премьера из тюрьмы.

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Юристы Разака не согласились с решением офиса генерального прокурора. По их словам, процедура перевода под домашний арест уже шла на момент появления заявления ведомства. Они считают это заявление пренебрежением приказом монарха.

Выезд и возвращение

В тот же день Разак покинул территорию тюрьмы в серебристом автомобиле, за которым следовал кортеж. Однако к своему дому он не прибыл. Один из министров пояснил, что экс-премьер выезжал на заранее запланированный приём у стоматолога. Более чем через четыре часа тот же кортеж вернулся на территорию тюрьмы в сопровождении полиции.

Разак получил 12 лет лишения свободы в июле 2020 года по первому делу, касающемуся средств дочерней структуры фонда 1Malaysia Development Berhad — SRC International Sdn Bhd. Позднее совет по помилованиям сократил срок вдвое и уменьшил штраф до 12 млн долларов. Окончание этого срока запланировано на август 2028 года. После отклонения предыдущего ходатайства о домашнем аресте его также приговорили к 15 годам лишения свободы по другому делу, связанному со скандалом 1MDB.

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