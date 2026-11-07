马来西亚叫停拉扎克转为居家监禁 — Dawn

在马来西亚，总检察长办公室暂时阻止前总理纳吉布·拉扎克转为居家监禁，以服完其腐败案中的剩余刑期。该机构表示，需要就王室赦免的条件作出进一步澄清，因此拉扎克将继续留在羁押地。

据《黎明报》报道，苏丹易卜拉欣国王于9月给予拉扎克有条件赦免。该赦免规定，在缴纳5000万林吉特、约合1200万美元罚款的条件下，他可以在家中服完剩余刑期。

政党支付罚款

巫统于11月7日表示，已完成向吉隆坡高等法院缴纳罚款的程序。拉扎克的助手艾哈迈德·卢特菲·阿兹哈尔确认已付款，律师法尔汉·沙菲则表示，辩方已收到将前总理从监狱转出的文件。

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拉扎克的律师不同意总检察长办公室的决定。他们表示，在该机构声明发布时，转为居家监禁的程序已经在进行中。他们认为，这一声明无视了君主的命令。

离开与返回

当天，拉扎克乘坐一辆银色汽车离开监狱范围，后面跟着一支车队。但他没有抵达自己的住所。一名部长解释说，这位前总理是前往事先预约的牙医诊所。四个多小时后，同一支车队在警方护送下返回监狱范围。

拉扎克于2020年7月在首宗涉及1Malaysia Development Berhad基金子公司SRC International Sdn Bhd资金的案件中被判处12年监禁。赦免委员会后来将刑期减半，并将罚款降至1200万美元。该刑期计划于2028年8月结束。在此前的居家监禁申请被驳回后，他还因另一宗与1MDB丑闻有关的案件被判处15年监禁。

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