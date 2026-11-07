在美国，Anthropic正准备在纳斯达克进行首次公开募股，可能于11月中旬举行。该公司的投资者预计其估值将在1万亿至1.5万亿美元之间，CNBC报道。这低于此前数月讨论的2万亿美元估值。

Anthropic开发Claude系列人工智能模型，主要向企业客户销售产品和服务。该公司由首席执行官达里奥·阿莫代伊与数名离开OpenAI的研究人员共同创立。Anthropic可能成为第一家专门从事人工智能并进入公开市场的公司。

市场和数据中心承压

此次IPO筹备正值科技板块下跌之际。纳斯达克指数周四经历了19个月来最剧烈的下跌，芯片制造商以及与人工智能基础设施建设密切相关的公司损失最大。

根据NBC News的出口民调，超过半数选民将人工智能数据中心称为选择国会议员候选人时的重要或关键因素。在41起案例中的40起，当地社区反对与数据中心相关的、提交表决的倡议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国人对这类设施可能对环境、电费和就业产生的影响表示担忧。Anthropic在其招股说明书的风险部分指出，不同司法管辖区对数据中心发展的反对力量正变得更加有组织，而公司上市后的身份可能会加大对与其相关项目的关注。

基础设施承诺

Anthropic在更新后的IPO招股说明书中表示，其采购和租赁协议的总承诺额约为8954亿美元。几乎所有这些支出都与算力和基础设施有关。

南加州大学周一公布的一项调查显示，71%的受访者完全不信任大型科技公司会在数据中心发展问题上为公共利益行事。Anthropic拒绝向CNBC置评。

关注我们在