W USA firma Anthropic przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej na Nasdaq, która może odbyć się w połowie listopada. Inwestorzy spółki oczekują jej wyceny w przedziale od 1 bln do 1,5 bln dolarów, informuje CNBC. To mniej niż wycena na poziomie 2 bln dolarów, o której dyskutowano w poprzednich miesiącach.

Anthropic rozwija rodzinę modeli sztucznej inteligencji Claude i przede wszystkim sprzedaje produkty oraz usługi klientom biznesowym. Spółkę współzałożył dyrektor generalny Dario Amodei wraz z kilkoma badaczami, którzy odeszli z OpenAI. Anthropic może stać się pierwszą firmą specjalizującą się wyłącznie w AI, która wejdzie na rynek publiczny.

Presja na rynek i centra danych

IPO jest przygotowywane w czasie spadków w sektorze technologicznym. Nasdaq w czwartek odnotował najgwałtowniejszy spadek od 19 miesięcy, a największe straty poniosły firmy produkujące chipy oraz spółki ściśle związane z rozbudową infrastruktury dla AI.

Według exit pollu NBC News ponad połowa wyborców uznała centra danych dla AI za ważny lub kluczowy czynnik przy wyborze kandydatów do Kongresu. W 40 z 41 przypadków lokalne społeczności sprzeciwiły się poddanym pod głosowanie inicjatywom związanym z centrami danych.

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Amerykanie wyrażają obawy dotyczące możliwego wpływu takich obiektów na środowisko, rachunki za energię elektryczną i zatrudnienie. W części dotyczącej ryzyk prospektu Anthropic wskazała, że sprzeciw wobec rozwoju centrów danych w różnych jurysdykcjach staje się bardziej zorganizowany, a publiczny status spółki może zwiększyć uwagę poświęcaną projektom z nią związanym.

Zobowiązania infrastrukturalne

W zaktualizowanym prospekcie IPO Anthropic poinformowała o umowach zakupowych i leasingowych, których łączne zobowiązania wynoszą około 895,4 mld dolarów. Praktycznie wszystkie te wydatki są związane z mocami obliczeniowymi i infrastrukturą.

Badanie Uniwersytetu Południowej Kalifornii opublikowane w poniedziałek pokazało, że 71% respondentów w ogóle nie ufa dużym firmom technologicznym, że działają w interesie publicznym w kwestiach rozwoju centrów danych. Anthropic odmówiła komentarza dla CNBC.

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