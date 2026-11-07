В США компания Anthropic готовится провести первичное публичное размещение акций на Nasdaq, которое может состояться в середине ноября. Инвесторы компании ожидают её оценку в пределах от $1 трлн до $1,5 трлн, сообщает CNBC. Это ниже оценки в $2 трлн, которую обсуждали в предыдущие месяцы.

Anthropic разрабатывает семейство моделей искусственного интеллекта Claude и преимущественно продаёт продукты и услуги бизнес-клиентам. Её соосновал генеральный директор Дарио Амодеи вместе с несколькими исследователями, покинувшими OpenAI. Anthropic может стать первой компанией, специализирующейся исключительно на ИИ, которая выйдет на публичный рынок.

Давление на рынок и дата-центры

IPO готовится на фоне спада в технологическом секторе. Nasdaq в четверг пережил самое резкое падение за 19 месяцев, а наибольшие потери понесли производители чипов и компании, тесно связанные с развитием инфраструктуры для ИИ.

Согласно экзитполу NBC News, более половины избирателей назвали дата-центры для ИИ важным или ключевым фактором при выборе кандидатов в Конгресс. В 40 из 41 случая местные сообщества выступили против вынесенных на голосование инициатив, связанных с дата-центрами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Американцы выражают обеспокоенность возможным влиянием таких объектов на окружающую среду, счета за электроэнергию и занятость. В разделе о рисках проспекта Anthropic указала, что сопротивление развитию дата-центров в различных юрисдикциях становится более организованным, а публичный статус компании может усилить внимание к связанным с ней проектам.

Обязательства по инфраструктуре

В обновлённом проспекте к IPO Anthropic сообщила о соглашениях на закупки и аренду с совокупными обязательствами примерно на $895,4 млрд. Практически все эти расходы связаны с вычислительными мощностями и инфраструктурой.

Опрос Университета Южной Калифорнии, обнародованный в понедельник, показал: 71% респондентов вообще не доверяют крупным технологическим компаниям действовать в интересах общества в вопросах развития дата-центров. Anthropic отказалась от комментариев CNBC.

Читай нас в