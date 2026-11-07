Футболист Роберт Левандовский оформил дубль в первые 22 минуты матча 34-го тура MLS, в котором Chicago Fire принимал Columbus Crew. Оба гола капитан сборной Польши забил с пенальти.

Первый гол на седьмой минуте

Как сообщает Interia Sport, на седьмой минуте Бангура сыграл рукой в собственной штрафной площади, после чего арбитр назначил пенальти в пользу хозяев. Левандовский сам взял мяч и реализовал одиннадцатиметровый удар: он сделал паузу перед ударом, дождался движения вратаря и отправил мяч в сетку.

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Второй пенальти

Через 14 минут арбитр во второй раз назначил пенальти для Chicago Fire. Левандовский вновь исполнил удар и забил, на этот раз без остановки перед ударом. Вратарь Columbus Crew угадал направление, однако мяч после сильного удара оказался в сетке.

Columbus Crew быстро отвечал на голы хозяев. Уже на 23-й минуте на табло был счёт 2:2.

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