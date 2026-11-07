Piłkarz Robert Lewandowski skompletował dublet w pierwszych 22 minutach meczu 34. kolejki MLS, w którym Chicago Fire podejmowało Columbus Crew. Obie bramki kapitan reprezentacji Polski zdobył z rzutów karnych.

Pierwszy gol w siódmej minucie

Jak informuje Interia Sport, w siódmej minucie Bangura zagrał ręką we własnym polu karnym, po czym sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Lewandowski sam wziął piłkę i wykorzystał jedenastkę: zrobił pauzę przed strzałem, zaczekał na ruch bramkarza i posłał piłkę do siatki.

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Drugi rzut karny

Po 14 minutach sędzia po raz drugi podyktował rzut karny dla Chicago Fire. Lewandowski ponownie wykonał jedenastkę i zdobył bramkę, tym razem bez zatrzymania przed strzałem. Bramkarz Columbus Crew odgadł kierunek, jednak piłka po mocnym uderzeniu znalazła się w siatce.

Columbus Crew szybko odpowiadało na gole gospodarzy. Już w 23. minucie na tablicy wyników widniał rezultat 2:2.

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