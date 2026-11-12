FIFA potwierdziła nową procedurę losowania mistrzostw świata kobiet 2027 w Brazylii: cztery najwyżej sklasyfikowane reprezentacje zostaną rozdzielone w drabince turniejowej aż do półfinałów, pod warunkiem że każda z nich wygra swoją grupę. Obecnie pierwsze cztery miejsca w światowym rankingu zajmują Hiszpania, USA, Niemcy i Anglia, informuje The Guardian.

Ranking zostanie ustalony przed losowaniem

Rozstawienie zostanie ustalone na podstawie zaktualizowanego rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 7 grudnia. Pozycje drużyn mogą więc jeszcze się zmienić przed losowaniem zaplanowanym na 11 grudnia w Rio de Janeiro.

Reprezentacje USA i Anglii muszą jeszcze przejść kwalifikacje. Amerykanki zagrają z Salwadorem 27 listopada. W przypadku zwycięstwa i utrzymania pozycji w rankingu USA znajdą się w przeciwnej połowie drabinki niż aktualne mistrzynie świata z Hiszpanii. Jeśli wygrają swoje grupy, zespoły te będą mogły spotkać się dopiero w finale, który odbędzie się 25 lipca na stadionie Maracana.

Anglia, finalistka mistrzostw świata 2023, musi pokonać Ukrainę w dwumeczu 1 i 5 grudnia, aby zapewnić sobie awans na turniej. Przed najbliższymi meczami międzynarodowymi Angielki wyprzedzały Japonię, zajmującą piąte miejsce, o 31 punktów rankingowych.

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Jak będą formowane grupy

W pierwszym koszyku losowania znajdzie się osiem reprezentacji dla ośmiu grup. Jeśli pozycje w czołowej ósemce rankingu się nie zmienią, wraz z czterema liderami znajdą się w nim Francja, Brazylia i Szwecja. Kanada, zajmująca dziewiąte miejsce, może ubiegać się o miejsce w pierwszym koszyku, jeśli któraś z drużyn przed nią straci swoją pozycję.

Brazylia jako gospodarz zostanie automatycznie umieszczona w grupie A. Rozegra mecz otwarcia 24 czerwca na Maracanie. Do drugiego i trzeciego koszyka trafi kolejnych 16 najwyżej sklasyfikowanych uczestniczek, natomiast czwarty koszyk będą tworzyć najniżej notowane zespoły oraz trzy zwyciężczynie międzykontynentalnych baraży, które zakończą się w marcu.

W jednej grupie nie będą mogły znaleźć się więcej niż jedna reprezentacja z tej samej konfederacji. Wyjątek przewidziano dla Europy: w grupie mogą znaleźć się maksymalnie dwie europejskie drużyny.

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