国际足联确认了2027年巴西女足世界杯的新抽签程序：排名最高的四支国家队将在淘汰赛对阵表中被分开至半决赛，前提是她们各自赢得所在小组。目前，西班牙、美国、德国和英格兰位居世界排名前四，《卫报》报道。

排名将在抽签前确定

种子排位将依据12月7日公布的最新国际足联排名确定。因此，在定于12月11日在里约热内卢举行的抽签之前，各队排名仍可能发生变化。

美国队和英格兰队仍需通过资格赛。美国队将于11月27日对阵萨尔瓦多。如果获胜并保持排名位置，美国队将被分在与卫冕世界冠军西班牙队不同的半区。如果赢得各自小组，这两支球队只能在7月25日于马拉卡纳体育场举行的决赛中相遇。

2023年世界杯亚军英格兰队必须在12月1日和5日进行的两回合较量中击败乌克兰队，才能确保获得赛事参赛资格。在即将到来的国际比赛之前，英格兰队领先排名第五的日本队31个排名积分。

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小组将如何组成

抽签第一档将有八支国家队，对应八个小组。如果排名前八的位置不变，法国、巴西和瑞典将与四支领头球队一同进入该档。排名第九的加拿大队，如果前面某支球队失去其位置，可能争取到第一档席位。

作为东道主，巴西将自动被分入A组。她们将于6月24日在马拉卡纳体育场进行揭幕战。第二档和第三档将包括接下来16支排名最高的参赛队，第四档则由排名最低的球队以及将于3月结束的洲际附加赛三支获胜球队组成。

同一小组中不能出现超过一支来自同一足联的国家队。欧洲有例外规定：一个小组最多可有两支欧洲球队。

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