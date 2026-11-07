Австралийская пловчиха Моэша Джонсон завоевала две золотые медали на стартовом этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в мексиканском Канкуне. Она победила на дистанции 10 км и в гонке на выбывание на 3 км, сообщает ABC News Australia.

Победа на 10 километров

В заплыве на 10 км Джонсон сначала выиграла спринтерский круг, за что получила бонус в 1 тысячу долларов США. После этого спортсменка вернулась в основную группу, а затем снова вышла вперед и финишировала с преимуществом в 13 секунд над японкой Айри Эбиной и итальянкой Джиневрой Таддеуччи.

После финиша Джонсон сказала World Aquatics, что в начале сезона у нее еще нет значительного объема тренировок на выносливость. По ее словам, во время дистанции она хотела поработать над навыками плавания на открытой воде и действиями в группе. Дебютантка Кубка мира, 22-летняя австралийка Жаклин Дэвисон-Макговерн, заняла седьмое место.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вторая медаль за выходные

В гонке на выбывание на 3 км Джонсон стала лучшей на всех трех этапах: выиграла заплыв на 1500 м, полуфинал на 1000 м и финальный рывок на 500 м. Так спортсменка начала кампанию Кубка мира сезона 2026/27 с двух побед.

В предыдущем сезоне Джонсон выиграла все старты Кубка мира по плаванию на открытой воде, в которых участвовала, а также соревнования Pan Pacs в Калифорнии. Следующий этап Кубка мира запланирован на 19 и 20 марта 2027 года в Сома-Бее, Египет.

Читай нас в