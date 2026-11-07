Australijska pływaczka Moesha Johnson zdobyła dwa złote medale podczas inauguracyjnej rundy Pucharu Świata w pływaniu na otwartym akwenie w meksykańskim Cancún. Wygrała wyścig na 10 km oraz wyścig eliminacyjny na 3 km, informuje ABC News Australia.

Zwycięstwo na 10 kilometrów

W wyścigu na 10 km Johnson najpierw wygrała sprinterskie okrążenie, za co otrzymała premię w wysokości 1 tys. dolarów amerykańskich. Następnie wróciła do głównej grupy, a później ponownie wyszła na prowadzenie i finiszowała 13 sekund przed Japonką Airi Ebiną oraz Włoszką Ginevrą Taddeucci.

Po finiszu Johnson powiedziała World Aquatics, że na początku sezonu nie ma jeszcze dużej objętości treningu wytrzymałościowego. Jak zaznaczyła, podczas wyścigu chciała popracować nad umiejętnościami pływania na otwartym akwenie i rywalizacją w grupie. Debiutująca w Pucharze Świata 22-letnia Australijka Jacqueline Davison-McGovern zajęła siódme miejsce.

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Drugi medal w weekend

W wyścigu eliminacyjnym na 3 km Johnson była najlepsza na wszystkich trzech etapach: wygrała wyścig na 1500 m, półfinał na 1000 m i finałowy sprint na 500 m. W ten sposób zawodniczka rozpoczęła kampanię Pucharu Świata w sezonie 2026/27 od dwóch zwycięstw.

W poprzednim sezonie Johnson wygrała wszystkie zawody Pucharu Świata w pływaniu na otwartym akwenie, w których brała udział, a także zawody Pan Pacs w Kalifornii. Kolejna runda Pucharu Świata jest zaplanowana na 19 i 20 marca 2027 roku w Soma Bay w Egipcie.

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