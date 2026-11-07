约翰逊在坎昆夺得两枚金牌——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚游泳选手莫埃莎·约翰逊在墨西哥坎昆举行的公开水域游泳世界杯首站比赛中夺得两枚金牌。她赢得了10公里项目和3公里淘汰赛，澳大利亚广播公司新闻报道。

10公里项目夺冠

在10公里比赛中，约翰逊首先赢得了冲刺圈，并获得1000美元奖金。随后她回到主集团，之后再次取得领先，以领先日本选手艾里·埃比娜和意大利选手吉内芙拉·塔代乌奇13秒的优势完赛。

赛后，约翰逊对世界水上运动联合会表示，赛季初她的耐力训练量还不大。她说，在比赛中，她希望提升公开水域游泳技能以及在集团中的应对能力。22岁的澳大利亚选手杰奎琳·戴维森-麦戈文首次参加世界杯，获得第七名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

周末第二枚奖牌

在3公里淘汰赛中，约翰逊在全部三个阶段均表现最佳：她赢得了1500米比赛、1000米半决赛和最后500米冲刺。由此，这名运动员以两场胜利开启了2026/27赛季世界杯征程。

上个赛季，约翰逊赢得了她参加的所有公开水域游泳世界杯比赛，以及在加利福尼亚举行的泛太平洋锦标赛。下一站世界杯计划于2027年3月19日和20日在埃及索马湾举行。

关注我们在