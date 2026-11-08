在巴基斯坦，Tehreek-e-Tahafuz-e-Aain-e-Pakistan（TTAP）运动因Pakistan Tehreek-e-Insaf（PTI）领导层内部存在分歧，暂停筹备建立自己的独立政治组织分支。TTAP和PTI对PTI领导层是否支持这一倡议的说法不同，《快报论坛报》报道。

组织扩展计划

10月中旬，TTAP表示，在PTI支持下，计划建立一个独立的政治分支，并在省级层面构建正式的组织架构。据该报报道，各省分支机构被提议组建工作组和研究组。

PTI消息人士称，关于这些计划的报道引发了盟友之间的紧张关系。该党代表对建立平行政治结构表示保留，而在内部讨论后，PTI领导人同任何支持这种模式的承诺保持距离。

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盟友相互矛盾的解释

TTAP发言人Akhunzada Hussain否认了这一说法。他表示，该提议曾在PTI主席Barrister Gohar Ali Khan和秘书长Salman Akram Raja出席的会议上讨论，两人据称支持建立TTAP自己的政治分支。

Hussain表示，TTAP通过中间人得知PTI内部存在反对意见，但该党没有向该运动传达任何正式异议。他确认，由于PTI内部存在分歧，组织计划被推迟。

与此同时，PTI中央信息秘书表示，Barrister Gohar并未将该提议作为正式议程项目予以批准。他称，PTI领导层不会允许建立这种结构，因为其认为建立平行组织没有逻辑。

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