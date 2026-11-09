以色列警察总监丹尼·列维请求总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉，允许在无需国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔签字的情况下，在警方进行大规模人事任命。正如《耶路撒冷邮报》报道的那样，这些任命的决定已于数周前作出，但至今尚未生效。

空缺的领导职位

负责监管以色列警方的本-格维尔，对高级警官任命拥有最终权限，并须在相关决定上签字。今年9月，他告知列维，在10月27日选举前不会进行新的高级警官任命，特殊情况除外。

据该报报道，列维认为人事决定刻不容缓，因为包括地区、分区和警察局在内的多个指挥职位缺少正式负责人。空缺职位包括一名地区负责人，该职位在助理警务总监阿米尔·科恩辞职后空缺。目前，由其副手代理负责人职责。

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全国不同地区的分区和警察局负责人任命也在等待进行，其中包括特拉维夫地区的阿亚隆分区，该分区的指挥官将在未来几天退休。

与部长的冲突

列维的请求加剧了他与本-格维尔之间的冲突。前一天，这名部长在采访中表示，警察总监是总检察长的“人质”。他还指控列维违反建筑规范，并称巴哈拉夫-米亚拉未就此采取措施。这些说法尚未得到证实。

列维于2024年8月在本-格维尔推荐下出任警察总监。据《耶路撒冷邮报》消息，警察总监认为，由于两人关系紧张，该部长故意拖延任命；向总检察长提出请求则是为了确定实施任命的法律途径。截至发稿时，本-格维尔尚未回应列维的请求。

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