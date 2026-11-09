Глава полиции Израиля Дани Леви обратился к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с просьбой разрешить провести масштабные кадровые назначения в полиции без подписи министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Как сообщает Jerusalem Post, решения по этим назначениям были приняты несколько недель назад, однако они до сих пор не вступили в силу.

Вакантные руководящие должности

Бен-Гвир, который курирует израильскую полицию, обладает окончательными полномочиями по назначению старших офицеров и должен подписать соответствующие решения. В сентябре он сообщил Леви, что до выборов 27 октября новых назначений старших офицеров не будет, за исключением особых случаев.

По данным издания, Леви считает кадровые решения неотложными из-за отсутствия постоянных руководителей на ряде командных должностей, в том числе в округах, подокругах и полицейских участках. Среди вакансий — должность руководителя округа, которая освободилась после отставки помощника комиссара Амира Коэна. В настоящее время обязанности руководителя исполняет его заместитель.

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Также ожидается назначение руководителей подокругов и участков в различных частях страны, в том числе в подокруге Аялон в районе Тель-Авива, командир которого должен уйти в отставку в ближайшие дни.

Конфликт с министром

Обращение Леви обострило его конфликт с Бен-Гвиром. Накануне министр заявил в интервью, что глава полиции является «заложником» генерального прокурора. Он также обвинил Леви в нарушениях строительных норм и утверждал, что Бахарав-Миара не приняла по этому поводу мер. Эти утверждения не были подтверждены.

Леви возглавил полицию в августе 2024 года по рекомендации Бен-Гвира. По информации Jerusalem Post, глава полиции считает, что министр намеренно затягивает назначения из-за напряженных отношений между ними, а обращение к генеральному прокурору должно определить юридический путь для их проведения. На момент публикации Бен-Гвир не ответил на запрос Леви.

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