В Брюсселе Великобритания и Европейский Союз подтвердили обязательство полностью, своевременно и добросовестно выполнять Соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Стороны согласовали такую позицию во время заседания Совместного комитета по соглашению, сообщает Anadolu Agency.

Права граждан

Заседанию сопредседательствовали министр Великобритании по межправительственным и европейским отношениям Хэмиш Фалконер и еврокомиссар Марош Шефчович. Они рассмотрели ход выполнения соглашения после предыдущей встречи, состоявшейся 2 февраля 2026 года.

В совместном заявлении стороны подчеркнули защиту прав граждан, которую назвали приоритетом. Положения соглашения распространяются почти на 6 миллионов граждан ЕС и на 1 миллион граждан Великобритании. Стороны также указали на важность беспрепятственного перехода таких лиц от временного к постоянному проживанию в течение 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сопредседатели договорились активизировать работу над решением структурных проблем, которые влияют на повседневную жизнь граждан. Речь, в частности, идет о защите прав на проживание, трудоустройство, поездки, социальные выплаты и правовую защиту.

Виндзорское рамочное соглашение

Британская и европейская стороны также подтвердили намерение выполнить все положения Виндзорского рамочного соглашения. В заявлении отмечено, что оно играет фундаментальную роль в предотвращении появления жесткой границы на острове Ирландия, защите интересов жителей и бизнеса Северной Ирландии и защите единого рынка ЕС.

Стороны согласились ускорить введение гарантий защиты единого рынка Европейского Союза во всех сферах. Они также согласились продолжать выполнение Соглашения о выходе параллельно с Соглашением о торговле и сотрудничестве и недавним соглашением по Гибралтару. Встреча состоялась накануне саммита ЕС—Великобритания, запланированного на 20 ноября.

Читай нас в