W Brukseli Wielka Brytania i Unia Europejska potwierdziły zobowiązanie do pełnego, terminowego i rzetelnego wykonania Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Strony uzgodniły takie stanowisko podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. umowy, informuje Anadolu Agency.

Prawa obywateli

Posiedzeniu współprzewodniczyli brytyjski minister ds. relacji międzyrządowych i europejskich Hamish Falconer oraz komisarz europejski Maroš Šefčovič. Omówili postępy w realizacji umowy od poprzedniego spotkania, które odbyło się 2 lutego 2026 roku.

We wspólnym oświadczeniu strony podkreśliły ochronę praw obywateli, którą określiły jako priorytet. Postanowienia umowy obejmują niemal 6 milionów obywateli UE i 1 milion obywateli Wielkiej Brytanii. Strony wskazały również na znaczenie płynnego przejścia tych osób z pobytu czasowego na pobyt stały w 2027 roku.

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Współprzewodniczący uzgodnili zintensyfikowanie prac nad rozwiązaniem problemów strukturalnych, które wpływają na codzienne życie obywateli. Chodzi w szczególności o ochronę praw do pobytu, zatrudnienia, podróżowania, świadczeń socjalnych i ochrony prawnej.

Ramy windsorskie

Strona brytyjska i europejska potwierdziły również zamiar wykonania wszystkich postanowień Ram windsorskich. W oświadczeniu zaznaczono, że odgrywają one fundamentalną rolę w zapobieganiu powstaniu twardej granicy na wyspie Irlandii, ochronie interesów mieszkańców i przedsiębiorstw Irlandii Północnej oraz ochronie jednolitego rynku UE.

Strony uzgodniły przyspieszenie wprowadzania zabezpieczeń chroniących jednolity rynek Unii Europejskiej we wszystkich obszarach. Zgodziły się także kontynuować realizację Umowy o wystąpieniu równolegle z Umową o handlu i współpracy oraz niedawną umową dotyczącą Gibraltaru. Spotkanie odbyło się przed szczytem UE–Wielka Brytania zaplanowanym na 20 listopada.

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