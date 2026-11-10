在布鲁塞尔，英国和欧盟确认承诺全面、及时且诚信地履行英国退出欧盟的《退出协议》。双方在协议联合委员会会议期间就这一立场达成一致，阿纳多卢通讯社报道。

公民权利

会议由英国政府间和欧洲关系大臣哈米什·福尔科纳与欧盟委员会委员马罗什·谢夫乔维奇共同主持。他们审议了自2026年2月2日举行的上次会议以来协议的落实进展。

双方在联合声明中强调保护公民权利，并称其为优先事项。协议条款适用于近600万欧盟公民和100万英国公民。双方还指出，在2027年期间确保这些人员从临时居留顺利过渡到永久居留的重要性。

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两位共同主席同意加强工作，解决影响公民日常生活的结构性问题。其中尤其包括保护居留、就业、出行、社会福利和法律保护的权利。

温莎框架

英国和欧洲方面还确认了履行《温莎框架》所有条款的意愿。声明指出，该框架在防止爱尔兰岛上出现硬边界、保护北爱尔兰居民和企业的利益以及保护欧盟单一市场方面发挥着根本性作用。

双方同意加快在所有领域引入保障欧盟单一市场的措施。双方还同意继续同时落实《退出协议》、《贸易与合作协议》以及近期达成的直布罗陀协议。此次会议在定于11月20日举行的欧盟—英国峰会前夕举行。

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