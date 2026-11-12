W Australii nauczyciel Brody Luke Anderson otrzymał zakaz pracy w jakiejkolwiek szkole publicznej w stanie Nowa Południowa Walia. Sąd Lokalny w Newcastle uznał go za winnego dwóch przypadków umyślnego utrwalania intymnych wizerunków bez zgody.

Okoliczności sprawy

Jak informuje ABC News, do zdarzeń doszło w marcu 2024 roku w pokoju hotelowym w Sydney. Według materiałów policji Anderson zrobił dwa zdjęcia dorosłemu mężczyźnie, który spał nago na łóżku. Drugie zdjęcie wykonano około pół godziny po pierwszym.

Zarzuty nie dotyczyły ucznia szkoły, w której pracował Anderson. Przed wydaniem wyroku przeprosił w liście do sędzi Georginy Darcy za wyrządzony ból. W sądzie Anderson powiedział także, że błędnie uważał fotografowanie za dopuszczalne, ale przyznał, że nie usprawiedliwia to jego działań.

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Kara i zakaz pracy

Sąd nie wymierzył Andersonowi kary pozbawienia wolności i nie odnotował skazania. Zamiast tego otrzymał dwuletnią karę środowiskową w formie nakazu warunkowego zwolnienia. Jej warunki będą obowiązywać do listopada 2028 roku.

W tym czasie Anderson nie może popełniać nowych przestępstw i musi stawiać się w sądzie na żądanie. Jest również zobowiązany usunąć lub zniszczyć intymne zdjęcia pokrzywdzonego, wykonane z naruszeniem prawa.

Zdjęcia były przechowywane w telefonie Andersona. Po jego aresztowaniu w ubiegłym miesiącu przyznał się do udziału w sprawie, a obrazy zostały pokazane policji. Departament Edukacji Nowej Południowej Walii poinformował, że Anderson już nie pracuje i nie może pracować w żadnej szkole publicznej w tym stanie.

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