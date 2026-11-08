W Pakistanie ruch Tehreek-e-Tahafuz-e-Aain-e-Pakistan (TTAP) wstrzymał przygotowania do utworzenia własnego niezależnego politycznego skrzydła organizacyjnego z powodu rozbieżności wśród kierownictwa Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). TTAP i PTI odmiennie przedstawiają kwestię tego, czy kierownictwo PTI poparło tę inicjatywę, informuje The Express Tribune.

Plan rozszerzenia organizacyjnego

W połowie października TTAP oświadczył, że przy wsparciu PTI zamierza utworzyć odrębne skrzydło polityczne i zbudować formalną strukturę organizacyjną na poziomie prowincji. Według gazety prowincjonalnym strukturom zaproponowano utworzenie grup roboczych i badawczych.

Źródła w PTI twierdzą, że publikacja o tych planach wywołała napięcia między sojusznikami. Przedstawiciele partii wyrazili zastrzeżenia wobec tworzenia równoległej struktury politycznej, a po wewnętrznych dyskusjach liderzy PTI zdystansowali się od wszelkich zobowiązań do poparcia takiego modelu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprzeczne wyjaśnienia sojuszników

Rzecznik TTAP Akhunzada Hussain zaprzeczył tej wersji. Według niego propozycję omawiano na spotkaniu z udziałem przewodniczącego PTI Barristera Gohara Ali Khana oraz sekretarza generalnego Salmana Akrama Radży, którzy rzekomo poparli utworzenie własnego skrzydła politycznego TTAP.

Hussain oświadczył, że TTAP dowiedział się o sprzeciwie wewnątrz PTI za pośrednictwem pośredników, jednak partia nie przekazała ruchowi żadnych oficjalnych zastrzeżeń. Potwierdził, że plan organizacyjny odłożono z powodu wewnętrznych rozbieżności w PTI.

Jednocześnie centralny sekretarz PTI ds. informacji oświadczył, że Barrister Gohar nie zatwierdził propozycji jako formalnego punktu porządku obrad. Według niego kierownictwo PTI nie pozwoli na utworzenie takiej struktury, ponieważ nie widzi logiki w tworzeniu równoległej organizacji.

Czytaj nas na