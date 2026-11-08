В Пакистане движение Tehreek-e-Tahafuz-e-Aain-e-Pakistan (TTAP) приостановило подготовку к созданию собственного независимого политического организационного крыла из-за разногласий среди руководства Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). TTAP и PTI по-разному описывают, поддержало ли руководство PTI эту инициативу, сообщает The Express Tribune.

План организационного расширения

В середине октября TTAP заявляло, что при поддержке PTI намерено создать отдельное политическое крыло и построить формальную организационную структуру на провинциальном уровне. По данным издания, провинциальным ячейкам предлагали сформировать рабочие и исследовательские группы.

Источники в PTI утверждают, что публикация об этих планах вызвала напряженность между союзниками. Представители партии выразили оговорки относительно создания параллельной политической структуры, а после внутреннего обсуждения руководители PTI дистанцировались от любых обязательств поддержать такую модель.

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Противоречивые объяснения союзников

Представитель TTAP Ахунзада Хуссейн опроверг эту версию. По его словам, предложение обсуждалось на встрече с участием председателя PTI Барристера Гохара Али Хана и генерального секретаря Салмана Акрама Раджи, которые якобы поддержали создание собственного политического крыла TTAP.

Хуссейн заявил, что о сопротивлении внутри PTI TTAP узнало через посредников, однако партия не передавала движению официальных возражений. Он подтвердил, что организационный план отложили из-за внутренних разногласий в PTI.

В то же время центральный секретарь PTI по информации заявил, что Барристер Гохар не одобрял предложение как формальный пункт повестки дня. По его словам, руководство PTI не позволит сформировать такую структуру, поскольку не видит логики в создании параллельной организации.

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