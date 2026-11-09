На севере Китая нашли метеорит весом около 20 кг — ECNS

На фермерском поле в Шицзячжуане, провинция Хэбэй на севере Китая, нашли метеорит весом около 20 килограммов. Перед этим в пятницу вечером над регионом пролетел яркий болид, а его фрагменты упали на сельскохозяйственные угодья.

Поиски фрагментов

Как сообщает ECNS, на поиски фрагментов прибыл охотник за метеоритами Юй Бинь. В воскресенье люди продолжали раскопки возле ударного кратера на поле, несмотря на небольшой дождь.

Метеорит массой примерно 20 килограммов Юй Бинь нашел в доме местного фермера. По его словам, это может быть крупнейший сохранившийся фрагмент небесного тела, вызвавшего появление болида.

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Металлические зерна на поверхности

На поверхности излома метеорита были заметны металлические зерна. Юй Бинь предположил, что именно они могли объяснять разноцветное свечение болида в небе.

Охотник за метеоритами планирует договориться с фермером о покупке находки. Часть собранных фрагментов он также намерен передать Китайской академии наук.

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