На севере Китая нашли метеорит весом около 20 кг — ECNS
На фермерском поле в Шицзячжуане, провинция Хэбэй на севере Китая, нашли метеорит весом около 20 килограммов. Перед этим в пятницу вечером над регионом пролетел яркий болид, а его фрагменты упали на сельскохозяйственные угодья.
Поиски фрагментов
Как сообщает ECNS, на поиски фрагментов прибыл охотник за метеоритами Юй Бинь. В воскресенье люди продолжали раскопки возле ударного кратера на поле, несмотря на небольшой дождь.
Метеорит массой примерно 20 килограммов Юй Бинь нашел в доме местного фермера. По его словам, это может быть крупнейший сохранившийся фрагмент небесного тела, вызвавшего появление болида.
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Металлические зерна на поверхности
На поверхности излома метеорита были заметны металлические зерна. Юй Бинь предположил, что именно они могли объяснять разноцветное свечение болида в небе.
Охотник за метеоритами планирует договориться с фермером о покупке находки. Часть собранных фрагментов он также намерен передать Китайской академии наук.