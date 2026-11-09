W północnych Chinach znaleziono meteoryt ważący około 20 kg — ECNS

Na polu rolnika w Shijiazhuang, w prowincji Hebei na północy Chin, znaleziono meteoryt ważący około 20 kilogramów. Wcześniej, w piątek wieczorem, nad regionem przeleciał jasny bolid, a jego fragmenty spadły na grunty rolne.

Poszukiwania fragmentów

Jak podaje ECNS, na poszukiwania fragmentów przybył łowca meteorytów Yu Bin. W niedzielę ludzie kontynuowali wykopaliska w pobliżu krateru uderzeniowego na polu, mimo niewielkiego deszczu.

Meteoryt o masie około 20 kilogramów Yu Bin znalazł w domu miejscowego rolnika. Według niego może to być największy ocalały fragment ciała niebieskiego, które spowodowało pojawienie się bolidu.

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Metaliczne ziarna na powierzchni

Na powierzchni przełamu meteorytu widoczne były metaliczne ziarna. Yu Bin przypuszczał, że to właśnie one mogły wyjaśniać wielobarwny blask bolidu na niebie.

Łowca meteorytów planuje porozumieć się z rolnikiem w sprawie zakupu znaleziska. Zamierza również przekazać część zebranych fragmentów Chińskiej Akademii Nauk.

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