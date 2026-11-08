据《快报论坛报》报道，在巴基斯坦拉瓦尔品第和伊斯兰堡，尽管汽油和柴油价格连续第五次下调，私营运输业者仍未降低当地线路的票价。与此同时，运营从拉瓦尔品第出发的城际和跨省线路的业者调整了票价，部分情况下调整幅度最高达1000巴基斯坦卢比。

当地线路没有变化

每天往返于拉瓦尔品第和伊斯兰堡之间上班、求学或谋生的乘客，仍按原有票价付费。当地运输运营商将此归因于对未来燃油成本的不确定性：他们认为当前降价可能只是暂时的，价格再次上涨将迫使他们重新提高票价。

从10月31日至11月7日，该国汽油每升降价31.91卢比，从377.91卢比降至346卢比。高速柴油价格每升下降24.96卢比，从402.96卢比降至378卢比。最近一次调整规定，汽油每升降价6.59卢比，柴油每升降价4.25卢比。新价格设定的适用期为11月7日至10日。

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城际出行价格下降

Kohistan Express将拉瓦尔品第至白沙瓦线路的票价从1200卢比降至1150卢比，并将前往拉合尔的快车等级票价从2500卢比降至2400卢比。其票价表中还列出，前往白沙瓦和拉合尔的优惠价格分别为1100卢比和2200卢比。

Crystal Lines将从拉瓦尔品第前往卡拉奇的票价从7600卢比降至7300卢比，前往海得拉巴的票价从7550卢比降至7250卢比，前往苏库尔的票价从6050卢比降至5800卢比。前往木尔坦的票价从3500卢比降至3350卢比，前往拉瓦拉科特的票价从1100卢比降至1050卢比。

Safe Way Travel对前往信德省方向的票价降幅最大。前往卡拉奇的快车等级票价从8000卢比降至7000卢比，卧铺等级票价从13,000卢比降至12,000卢比。前往海得拉巴的快车等级车票，以及前往海尔布尔和苏库尔的车票，均便宜了1000卢比。

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