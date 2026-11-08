W Rawalpindi i Islamabadzie w Pakistanie prywatni przewoźnicy nie obniżyli opłat za przejazd na lokalnych trasach, mimo piątej z rzędu obniżki cen benzyny i oleju napędowego. Jednocześnie operatorzy połączeń międzymiastowych i międzyprowincjonalnych z Rawalpindi skorygowali ceny biletów, w niektórych przypadkach o kwoty do 1000 rupii pakistańskich, podaje The Express Tribune.

Lokalne trasy bez zmian

Pasażerowie, którzy codziennie podróżują między Rawalpindi a Islamabadem do pracy, na naukę lub w celach zarobkowych, nadal płacą za przejazd według dotychczasowych taryf. Lokalni operatorzy transportowi tłumaczą to niepewnością co do przyszłych cen paliwa: uważają, że obecna obniżka może być tymczasowa, a ponowny wzrost cen zmusi ich do ponownego podniesienia taryf.

Od 31 października do 7 listopada benzyna w kraju potaniała o 31,91 rupii za litr — z 377,91 do 346 rupii. Cena szybkiego oleju napędowego spadła o 24,96 rupii — z 402,96 do 378 rupii za litr. Ostatnia korekta przewidywała obniżkę ceny benzyny o 6,59 rupii za litr, a oleju napędowego o 4,25 rupii. Nowe ceny ustalono na okres od 7 do 10 listopada.

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Tańsze podróże międzymiastowe

Kohistan Express obniżył taryfę na trasie Rawalpindi–Peszawar z 1200 do 1150 rupii, a cenę biletu klasy ekspres do Lahauru — z 2500 do 2400 rupii. W jego cenniku wskazano również obniżone ceny: 1100 rupii do Peszawaru i 2200 rupii do Lahauru.

Crystal Lines obniżył koszt podróży z Rawalpindi do Karaczi z 7600 do 7300 rupii, do Hajdarabadu — z 7550 do 7250 rupii, a do Sukkur — z 6050 do 5800 rupii. Cenę biletu do Multanu obniżono z 3500 do 3350 rupii, a do Rawalakotu — z 1100 do 1050 rupii.

Najbardziej taryfy na trasach do Sindhu obniżył Safe Way Travel. Przejazd klasą ekspres do Karaczi potaniał z 8000 do 7000 rupii, a klasą sypialną — z 13 000 do 12 000 rupii. Bilety klasy ekspres do Hajdarabadu, a także bilety do Khairpuru i Sukkur, potaniały o 1000 rupii.

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