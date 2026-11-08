В Равалпинди и Исламабаде, Пакистан, частные перевозчики не снизили стоимость проезда на местных маршрутах, несмотря на пятое подряд снижение цен на бензин и дизель. В то же время операторы междугородних и межпровинциальных рейсов из Равалпинди скорректировали цены на билеты, в некоторых случаях — на сумму до 1000 пакистанских рупий, сообщает The Express Tribune.

Местные маршруты без изменений

Пассажиры, которые ежедневно ездят между Равалпинди и Исламабадом на работу, учебу или заработки, продолжают платить за проезд по прежним тарифам. Местные транспортные операторы объясняют это неопределенностью относительно дальнейшей стоимости топлива: они считают, что нынешнее снижение может быть временным, а последующий рост цен заставит их снова повысить тарифы.

С 31 октября по 7 ноября бензин в стране подешевел на 31,91 рупии за литр — с 377,91 до 346 рупий. Цена высокоскоростного дизельного топлива снизилась на 24,96 рупии — с 402,96 до 378 рупий за литр. Последняя корректировка предусматривала снижение цены бензина на 6,59 рупии за литр, а дизеля — на 4,25 рупии. Новые цены установили на период с 7 по 10 ноября.

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Удешевление междугородних поездок

Компания Kohistan Express снизила тариф на маршруте Равалпинди—Пешавар с 1200 до 1150 рупий, а билет экспресс-класса до Лахора — с 2500 до 2400 рупий. В ее тарифном перечне также указаны сниженные цены: 1100 рупий до Пешавара и 2200 рупий до Лахора.

Crystal Lines уменьшила стоимость поездки из Равалпинди в Карачи с 7600 до 7300 рупий, в Хайдарабад — с 7550 до 7250 рупий, а в Суккур — с 6050 до 5800 рупий. Стоимость билета в Мултан снизили с 3500 до 3350 рупий, а в Равалакот — с 1100 до 1050 рупий.

Больше всего тарифы на направлениях в Синд снизила Safe Way Travel. Проезд экспресс-классом до Карачи подешевел с 8000 до 7000 рупий, а спальным классом — с 13 000 до 12 000 рупий. Билеты экспресс-класса до Хайдарабада, а также билеты до Хайрпура и Суккура стали дешевле на 1000 рупий.

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