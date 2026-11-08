釜山八名70岁以上女性组建演歌组合——韩国先驱报

在韩国釜山，八名出生于1950年至1956年的女性组建了演歌组合Moon-o-seong Trot Girls，并发行了首支歌曲《Story of Moon-o-seong》。据《韩国先驱报》报道，这首歌讲述了她们在该市东部沿海渔村生活和工作的经历。

一首关于五个聚居地的歌曲

Moon-o-seong这一名称结合了釜山东部机张郡日光邑的五个聚居地：Mundong、Munseo、Munsang、Munjung和Munha。首支歌曲的歌词提到了大海、海藻和海带，以及渔村生活的欢乐与艰辛。

成员们参与了歌词创作，音乐则由作曲家Cho Tae-jun创作。大多数女性一生都生活在这一地区，并在机张的青葱农场工作。其中一名成员Noh Young-ae曾做了约40年的海女，即韩国传统女性潜水员。

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从诗歌到舞台

最初，这项倡议是海洋水产部振兴渔村项目的一部分。该项目的设想是鼓励年长居民写诗。不过，组织者注意到，这些年长参与者可以连续唱五至六小时卡拉OK，随后便为她们安排了演歌课程。此后，这促成了组合的成立。

在首支歌曲的音乐视频中，六名成员身着相同的黑色连衣裙，以K-pop中常见的形式表演同步编舞。为出道所做的准备过程——声乐课、舞蹈课和专辑录制——被发布在Mundong社区发展项目的Instagram账号上。据该报报道，组织委员会还在制作一部关于Moon-o-seong女性故事的纪录片，其中的核心内容将是该组合走向出道之路。

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