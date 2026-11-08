В Пусане, Южная Корея, восемь женщин, родившихся в 1950–1956 годах, создали трот-группу Moon-o-seong Trot Girls и выпустили дебютную композицию «Story of Moon-o-seong». Песня рассказывает об их опыте жизни и работы в прибрежных рыбацких деревнях на востоке города, сообщает Korea Herald.

Песня о пяти населенных пунктах

Название Moon-o-seong объединяет пять населенных пунктов в Ильгван-ыпе уезда Киджан на востоке Пусана: Мундонг, Мунсо, Мунсанг, Мунджунг и Мунха. В тексте дебютной песни упоминаются море, морские водоросли и ламинария, а также радости и трудности жизни в рыбацких деревнях.

Участницы участвовали в написании слов композиции, а музыку создал композитор Чо Тэ Джун. Большинство женщин всю жизнь прожили в этой местности и работали на фермах по выращиванию зеленого лука в Киджане. Одна из участниц, Но Ён Э, около 40 лет была хэнё — традиционной корейской женщиной-ныряльщицей.

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От поэзии к сцене

Изначально инициатива была частью проекта Министерства океанов и рыболовства по восстановлению жизнеспособности рыбацких деревень. Его задумали как способ побудить пожилых жителей писать стихи. Однако организаторы обратили внимание, что пожилые участницы могли петь караоке по пять-шесть часов, после чего для них организовали занятия тротом. Впоследствии это привело к созданию группы.

В клипе на дебютную песню шесть участниц в одинаковых черных платьях исполняют синхронную хореографию в формате, знакомом по K-pop. Процесс подготовки к дебюту — уроки вокала, танцев и запись альбома — публиковали в Instagram-аккаунте проекта развития сообщества Мундон. По данным издания, организационный комитет также работает над документальным фильмом об истории женщин Мун-о-сона, центральной частью которого должен стать путь группы к дебюту.

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