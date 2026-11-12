В районе Баррингтон-Топс в штате Новый Южный Уэльс в Австралии с 1945 года произошли девять авиакатастроф, в которых погибли 30 человек. Из-за череды трагедий местность получила неофициальное название «Дьявольский треугольник», сообщает ABC News.

Среди четырех людей, выживших после авиакатастроф в этом районе, — бывший пилот Королевских военно-воздушных сил Австралии Деннис Хьюм. В августе 1987 года он и его коллега Брендан Хеслин выполняли учебный полет с базы Эмберли в штат Виктория на реактивном самолете Aermacchi.

После входа в облака над Баррингтон-Топс двигатель самолета начал терять обороты, а затем отказал. Хьюм предполагал, что воздухозаборник двигателя мог обледенеть. Оба военнослужащих катапультировались. Парашют Хьюма зацепился за кроны деревьев, и он несколько часов ждал помощи примерно в 12 метрах над землей. Во время катапультирования он получил переломы трех позвонков и повредил зубы. Спасателям удалось определить его местонахождение по сигналу аварийного радиомаяка.

Катастрофы и исчезновение

Первой зафиксированной катастрофой в районе Баррингтон-Топс стала авария истребителя-бомбардировщика RAAF Mosquito в 1945 году. Самолет врезался в гору в плохую погоду, оба члена экипажа погибли. Обломки обнаружили только через девять месяцев, а вершину впоследствии назвали Авиационным холмом.

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Одним из наиболее известных случаев является исчезновение легкого самолета Cessna 210 с регистрационным номером VH-MDX в августе 1981 года. Он попал в облака и сильную турбулентность над национальным парком. По данным ABC News, это единственная гражданская авиакатастрофа на материковой части Австралии, после которой не нашли никаких следов самолета.

Опасная погода и рельеф

Пилот и руководитель летной школы в долине Хантер Фил Юникомб объяснил, что опасность Баррингтон-Топс связана не с мистическими явлениями, а с горным рельефом и быстро меняющейся погодой. Горы здесь достигают примерно 1 585 метров, а западные ветры могут вызывать сильную механическую турбулентность и так называемые горные волны, способные быстро поднимать или опускать самолет.

Дополнительными рисками являются сильное обледенение самолетов и отсутствие пригодных мест для аварийной посадки на территории площадью 125 тысяч гектаров. Густые высокие леса также существенно осложняют поиски людей и обломков воздушных судов.

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