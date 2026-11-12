自1945年以来，澳大利亚新南威尔士州巴灵顿顶峰地区发生了九起空难，造成30人死亡。由于一系列悲剧，该地区被非正式地称为“魔鬼三角”，ABC News报道称。

在该地区空难中幸存的四人之一是澳大利亚皇家空军前飞行员丹尼斯·休姆。1987年8月，他与同事布伦丹·赫斯林驾驶一架Aermacchi喷气机，从安伯利基地飞往维多利亚州执行训练飞行。

飞机进入巴灵顿顶峰上空的云层后，发动机开始掉转速，随后发生故障。休姆认为，发动机进气口可能结冰了。两名军人都弹射逃生。休姆的降落伞挂在树冠上，他在离地约12米处等待救援数小时。弹射过程中，他有三节椎骨骨折，牙齿也受损。救援人员通过紧急无线电信标的信号确定了他的位置。

坠机与失踪

巴灵顿顶峰地区首起有记录的坠机事件，是1945年一架澳大利亚皇家空军Mosquito战斗轰炸机发生的事故。飞机在恶劣天气中撞上山体，两名机组人员均死亡。残骸直到九个月后才被发现，这座山峰后来被命名为航空山。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最知名的事件之一，是注册号为VH-MDX的一架Cessna 210轻型飞机于1981年8月失踪。该飞机在国家公园上空进入云层并遭遇强烈湍流。据ABC News报道，这是澳大利亚大陆唯一一起未找到任何飞机踪迹的民用空难。

危险天气与地形

亨特谷一所飞行学校的飞行员兼负责人菲尔·尤尼科姆解释说，巴灵顿顶峰的危险并非与神秘现象有关，而是源于山区地形和迅速变化的天气。这里的山峰海拔约1,585米，西风可能引发强烈的机械湍流和所谓的山地波，能够迅速抬升或降低飞机高度。

其他风险包括飞机严重结冰，以及在面积达12.5万公顷的区域内缺乏适合紧急降落的地点。茂密的高大森林也显著增加了搜寻人员和飞机残骸的难度。

关注我们在