W rejonie Barrington Tops w stanie Nowa Południowa Walia w Australii od 1945 roku doszło do dziewięciu katastrof lotniczych, w których zginęło 30 osób. Z powodu serii tragedii obszar ten nieoficjalnie nazwano „Trójkątem Diabła”, podaje ABC News.

Wśród czterech osób, które przeżyły katastrofy lotnicze w tym rejonie, jest były pilot Królewskich Australijskich Sił Powietrznych Dennis Hume. W sierpniu 1987 roku on i jego kolega Brendan Heslin wykonywali lot szkoleniowy z bazy Amberley do stanu Wiktoria odrzutowcem Aermacchi.

Po wejściu w chmury nad Barrington Tops silnik samolotu zaczął tracić obroty, a następnie uległ awarii. Hume przypuszczał, że wlot powietrza do silnika mógł zamarznąć. Obaj wojskowi katapultowali się. Spadochron Hume’a zaczepił się o korony drzew, a on przez kilka godzin czekał na pomoc na wysokości około 12 metrów nad ziemią. Podczas katapultowania doznał złamań trzech kręgów i uszkodził zęby. Ratownicy zdołali ustalić jego położenie dzięki sygnałowi awaryjnej radiolatarni.

Katastrofy i zaginięcie

Pierwszą odnotowaną katastrofą w rejonie Barrington Tops był wypadek myśliwsko-bombowego samolotu RAAF Mosquito w 1945 roku. Samolot uderzył w górę przy złej pogodzie, a obaj członkowie załogi zginęli. Wrak odnaleziono dopiero po dziewięciu miesiącach, a szczyt nazwano później Aviation Hill.

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Jednym z najbardziej znanych przypadków jest zaginięcie lekkiego samolotu Cessna 210 o numerze rejestracyjnym VH-MDX w sierpniu 1981 roku. Wleciał on w chmury i silną turbulencję nad parkiem narodowym. Według ABC News jest to jedyna cywilna katastrofa lotnicza na kontynentalnej części Australii, po której nie odnaleziono żadnego śladu samolotu.

Niebezpieczna pogoda i ukształtowanie terenu

Pilot i kierownik szkoły lotniczej w dolinie Hunter, Phil Unicomb, wyjaśnił, że niebezpieczeństwo Barrington Tops wiąże się nie z mistycznymi zjawiskami, lecz z górskim terenem i szybko zmieniającą się pogodą. Góry osiągają tu około 1 585 metrów, a zachodnie wiatry mogą powodować silną turbulencję mechaniczną oraz tak zwane fale górskie, zdolne szybko unosić lub opuszczać samolot.

Dodatkowe zagrożenia obejmują silne oblodzenie samolotów i brak odpowiednich miejsc do awaryjnego lądowania na obszarze 125 tysięcy hektarów. Gęste wysokie lasy również znacznie utrudniają poszukiwanie ludzi i wraków statków powietrznych.

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