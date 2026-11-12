У районі Баррінгтон-Топс сталися дев’ять авіакатастроф — ABC News Australia

У районі Баррінгтон-Топс у штаті Новий Південний Уельс в Австралії з 1945 року сталися дев’ять авіакатастроф, у яких загинули 30 людей. Через низку трагедій місцевість отримала неофіційну назву «Диявольський трикутник», повідомляє ABC News.

Серед чотирьох людей, які вижили після авіакатастроф у цьому районі, — колишній пілот Королівських військово-повітряних сил Австралії Денніс Г’юм. У серпні 1987 року він та його колега Брендан Геслін виконували навчальний політ із бази Емберлі до штату Вікторія на реактивному літаку Aermacchi.

Після входження в хмари над Баррінгтон-Топс двигун літака почав втрачати оберти, а згодом відмовив. Г’юм припускав, що повітрозабірник двигуна міг обмерзнути. Обидва військові катапультувалися. Парашут Г’юма зачепився за крони дерев, і він кілька годин чекав на допомогу приблизно за 12 метрів над землею. Під час катапультування він зазнав переломів трьох хребців і пошкодив зуби. Рятувальники змогли визначити його місцезнаходження за сигналом аварійного радіомаяка.

Катастрофи та зникнення

Першою зафіксованою катастрофою в районі Баррінгтон-Топс стала аварія винищувача-бомбардувальника RAAF Mosquito у 1945 році. Літак врізався в гору за поганої погоди, обоє членів екіпажу загинули. Уламки виявили лише через дев’ять місяців, а вершину згодом назвали Авіаційним пагорбом.

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Одним із найвідоміших випадків є зникнення легкого літака Cessna 210 з реєстраційним номером VH-MDX у серпні 1981 року. Він потрапив у хмари та сильну турбулентність над національним парком. За даними ABC News, це єдина цивільна авіакатастрофа на материковій частині Австралії, після якої не знайшли жодних слідів літака.

Небезпечна погода й рельєф

Пілот і керівник льотної школи в долині Гантер Філ Унікомб пояснив, що небезпека Баррінгтон-Топс пов’язана не з містичними явищами, а з гірським рельєфом і погодою, яка швидко змінюється. Гори тут сягають приблизно 1 585 метрів, а західні вітри можуть спричиняти сильну механічну турбулентність і так звані гірські хвилі, здатні швидко піднімати або опускати літак.

Додатковими ризиками є сильне обмерзання літаків і брак придатних місць для аварійної посадки на території площею 125 тисяч гектарів. Щільні високі ліси також істотно ускладнюють пошук людей та уламків повітряних суден.

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