Израиль запретил въезд лидеру французской левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жану-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано. Решение в четверг объявил министр иностранных дел и министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар, сообщает Jerusalem Post.

Ответ на запрет для израильского чиновника

Израильские власти назвали это решение ответом на запрет Франции на въезд председателю регионального совета Самарии Йосси Дагану. Французский чиновник в МИД заявил изданию, что к Дагану применили административный запрет из-за его активной роли в реализации поселенческой политики на Западном берегу реки Иордан.

Объявляя об ограничениях для Меланшона и Пано, МИД Израиля сослался на то, что назвал «экстремальной антиизраильской политикой» LFI. Ведомство также осудило заявления представителей партии, в том числе Меланшона и Пано.

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Заявления Меланшона о Газе

На съезде LFI 7 ноября Меланшон заявил, что правительство во главе с его партией может при необходимости направить французские военные корабли для сопровождения пропалестинских флотилий, пытающихся добраться до Сектора Газа. Он также говорил о намерении проводить более жесткую политику в отношении Израиля.

Новая президентская платформа LFI предусматривает санкции против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и приостановление Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Израилем. Она также предлагает рассмотреть альтернативы традиционному решению о двух государствах, в том числе возможность двунационального государства с равными правами.

В МИД Израиля заявили, что страна будет твердо реагировать на действия тех, кто, по оценке ведомства, наносит ей ущерб, и не будет допускать лиц, которые действуют и подстрекают против Израиля и его граждан.

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