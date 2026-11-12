以色列禁止法国左翼政党“不屈法国”（LFI）领导人让-吕克·梅朗雄及其议会党团负责人马蒂尔德·帕诺入境。以色列外交部长兼内政部长吉迪恩·萨尔于周四宣布了这一决定，《耶路撒冷邮报》报道。

回应对以色列官员的入境禁令

以色列当局称，这一决定是对法国禁止撒马利亚地区委员会主席约西·达甘入境的回应。一名法国外交部官员告诉该报，达甘因积极参与在约旦河西岸实施定居点政策而被施加行政禁令。

以色列外交部在宣布对梅朗雄和帕诺的限制时，援引了其所称的LFI“极端反以色列政策”。该部门还谴责了包括梅朗雄和帕诺在内的该党代表的言论。

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梅朗雄关于加沙的表态

在11月7日举行的LFI大会上，梅朗雄表示，由其政党领导的政府如有必要，可以派遣法国海军舰艇，为试图抵达加沙地带的亲巴勒斯坦船队护航。他还谈到有意对以色列采取更强硬的政策。

LFI新的总统竞选纲领 предусматривает对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡政府实施制裁，并暂停欧盟与以色列之间的联系国协定。该纲领还提议考虑传统两国方案的替代方案，包括建立享有平等权利的双民族国家的可能性。

以色列外交部表示，该国将坚决回应那些该部门认为对其造成伤害者的行动，并不会允许针对以色列及其公民采取行动和煽动的人员入境。

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