Izrael zakazał wjazdu liderowi francuskiej lewicowej partii Francja Niepokorna (LFI), Jean-Lucowi Mélenchonowi, oraz przewodniczącej jej frakcji parlamentarnej Mathilde Panot. Decyzję w czwartek ogłosił izraelski minister spraw zagranicznych i minister spraw wewnętrznych Gideon Sa'ar, informuje Jerusalem Post.

Odpowiedź na zakaz dla izraelskiego urzędnika

Izraelskie władze określiły tę decyzję jako odpowiedź na francuski zakaz wjazdu dla przewodniczącego Rady Regionalnej Samarii Yossiego Dagana. Urzędnik francuskiego MSZ powiedział gazecie, że wobec Dagana zastosowano zakaz administracyjny ze względu na jego aktywną rolę w realizacji polityki osadniczej na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Ogłaszając ograniczenia wobec Mélenchona i Panot, izraelskie MSZ powołało się na to, co nazwało „ekstremalną antyizraelską polityką” LFI. Resort potępił również wypowiedzi przedstawicieli partii, w tym Mélenchona i Panot.

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Wypowiedzi Mélenchona na temat Gazy

Na kongresie LFI 7 listopada Mélenchon oświadczył, że rząd kierowany przez jego partię mógłby, jeśli byłoby to konieczne, wysłać francuskie okręty wojenne do eskortowania propalestyńskich flotylli próbujących dotrzeć do Strefy Gazy. Mówił także o zamiarze prowadzenia ostrzejszej polityki wobec Izraela.

Nowa platforma prezydencka LFI przewiduje sankcje wobec rządu izraelskiego premiera Binjamina Netanjahu oraz zawieszenie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Izraelem. Proponuje także rozważenie alternatyw dla tradycyjnego rozwiązania dwupaństwowego, w tym możliwości utworzenia państwa binarodowego z równymi prawami.

Izraelskie MSZ oświadczyło, że kraj będzie stanowczo reagował na działania osób, które według oceny resortu wyrządzają mu szkodę, i nie dopuści osób, które działają i podżegają przeciwko Izraelowi oraz jego obywatelom.

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