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Певец The Weeknd представил клип на балладу Hong Kong — Rolling Stone

UA.NEWS 12 Ноября 2026 20:09
Певец The Weeknd представил клип на балладу Hong Kong — Rolling Stone

Певец The Weeknd представил клип на новую балладу Hong Kong, записанную с участием кантопоп-певицы Фэй Вонг. Видео рассказывает историю любви двух героев, которых, по сюжету, разделяют расстояние и судьба.

История любви в Гонконге

Как сообщает Rolling Stone, режиссером видео стал Эван Ларсен. Вместе с The Weeknd в нем снялась модель Мин Си, которая играет возлюбленную героя.

В кадре пара ездит по городу. Эти сцены чередуются с эпизодами, в которых музыкант в одиночестве курит, поет караоке и пьет, размышляя об отношениях. Клип начинается с панорамы городского горизонта Гонконга. В тексте песни герой поет о чувствах, которым не суждено было длиться, и об ожидании в Гонконге.

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Съемки проходили в районе Монгкок и на острове Гонконг.

Первое живое выступление

The Weeknd впервые исполнил Hong Kong вживую 24 октября на стадионе Kai Tak в Гонконге. Это произошло в первый вечер серии из четырех концертов музыканта на этой площадке.

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