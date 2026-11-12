Piosenkarz The Weeknd zaprezentował klip do nowej ballady Hong Kong, nagranej z udziałem piosenkarki cantopopowej Faye Wong. Wideo przedstawia historię miłosną dwojga bohaterów, których, zgodnie z fabułą, dzielą odległość i los.

Historia miłosna w Hongkongu

Jak podaje Rolling Stone, reżyserem teledysku był Evan Larsen. Wraz z The Weekndem wystąpiła w nim modelka Ming Xi, która gra ukochaną głównego bohatera.

W kadrze para jeździ po mieście. Sceny te przeplatają się z epizodami, w których muzyk samotnie pali, śpiewa karaoke i pije, rozmyślając o związku. Klip rozpoczyna się panoramą miejskiej panoramy Hongkongu. W tekście piosenki bohater śpiewa o uczuciach, którym nie było dane przetrwać, oraz o oczekiwaniu w Hongkongu.

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Zdjęcia odbywały się w dzielnicy Mong Kok i na wyspie Hongkong.

Pierwszy występ na żywo

The Weeknd po raz pierwszy wykonał Hong Kong na żywo 24 października na stadionie Kai Tak w Hongkongu. Stało się to pierwszego wieczoru serii czterech koncertów muzyka w tym obiekcie.

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